Космодромы Байконур и Восточный ждет скорая смена руководства

О грядущих кадровых перестановках на двух космодромах России — Восточном и Байконуре — сообщают 18 февраля СМИ. На Байконур вернется топ-менеджер, прослуживший там два десятка лет.

О ротации пишет РБК со ссылкой на РИА Новости. В ближайшее время Байконур, по данным прессы, возглавит нынешний начальник Восточного Валинур Агишев. Он проработал руководителем нового космодрома менее двух лет, с июля 2017 года. До этого он 20 лет трудился на Байконуре. Также являлся заместителем главного инженера в космоцентре «Южный».

В свою очередь, на Восточный отправят Романа Бобкова. Сейчас он – замначальника филиала «Роскосмоса» на Байконуре. К приему-передаче дел он приступит через неделю.

Что касается нынешнего руководителя Байконура Евгения Раковского, то он возглавит программу по запускам ракет «Союз-5».