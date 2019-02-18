«Путин» спровоцировал эвакуацию 10 тысяч человек в Петербурге. Полиция проверяла 21 здание

Более двух десятков анонимных писем с угрозами взрыва получили в минувшее воскресенье администрации торговых центров, гипермаркетов, музеев, гостиниц, школ и больниц Северной столицы. Как стало известно «Фонтанке» 18 февраля, это спровоцировало эвакуацию около 10 тысяч человек.

Анонимки с пяти адресов поступали на электронные ящики организаций с 10.43 до 18.10 17 февраля. Все они были подписаны «Владимиром Путиным». Редакция нашего издания тоже получила аналогичное письмо. Всего послания от электронных террористов поступили на 21 объект. Администрация 15 учреждений решилась на эвакуацию. Из их зданий и офисов было эвакуировано около 10 тысяч человек.

Полиция проверила, в числе прочих, ТК «Шкиперский Молл», «Ашан» в ТЦ «Гулливер» и ТЦ «Капитолий», а также 6 образовательных учреждений, 4 культурных учреждения (среди них Мариинский театр и Русский музей), 1 больницу. Никаких взрывных устройств и веществ не нашли.