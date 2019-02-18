ЦБ хочет ужесточить контроль над торговлей бензина в России

Дополнительные меры по регулированию рынка топлива в России предложил Центробанк. Регулятор изложил свое видение ситуации в обращении, направленном в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. По мнению ЦБ, меры снизят вероятность манипулирования ценами на горючку.

Как сообщают 18 февраля «Известия», в Центробанке считают: нынешняя схема работы трейдеров создает «серую зону» вокруг их операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Чтобы минимизировать это, ЦБ намерен ввести дополнительные требования к трейдерам: обязать их вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков.

Трейдеров обяжут раскрывать финансовую отчетность, предоставлять информацию о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах.

Возможно, появится и кодекс этики участников торгов с пунктом о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже.

Изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, разработают к началу марта. Их внесут на рассмотрение биржевого комитета ФАС России.

Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин

По данным Росстата, за 2018 год бензин в РФ подорожал на 9,4%. Рост цен на топливо оказался выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза. После резкого роста цен на топливо в конце весны и в начале лета, правительство России договорилось с нефтяниками о заморозке цены на топливо.