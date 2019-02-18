Арестованный зампредседателя Сибирского отделения РАН проходит по одному делу с приморским депутатом

Суд во Владивостоке принял решение арестовать задержанного на прошлой неделе зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря. Ему вменяют подстрекательство к растрате, и он проходит по одному уголовному делу с депутатом парламента Приморья.

Как сообщает 18 февраля РИА Новости, речь идет об исполнительном директоре ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» Викторе Милуше. Народного избранника взяли под стражу 1 ноября 2018 года. В отношение него возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Кроме Милуша и Благодыря, в деле фигурируют и другие лица, но пока – неустановленные. Им вменяют пособничество в растрате.

Иван Благодырь в 2012–2013 годах занимал пост заместителя министра по развитию Дальнего Востока. Также в его послужном списке — работа гендиректором ОАО «РАО ЭС Востока», в состав которого входит «Дальневосточная энергетическая компания». Зампредом Сибирского отделения РАН Благодырь стал в ноябре 2017 года, также он занимался развитием проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирске.