18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-4°C
/ Завтра: +2
$ 66.70р
75.25р
01:46 18.02.2019
Расширенный поиск

Происшествия
18.02.2019 00:30
Печать

«О складировании материалов речи не шло». После ночного допроса подрядчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в корпусе ИТМО

Совладелец компании «ПетербургРеставрация» Никита Барабанщиков в интервью «Фонтанке» посоветовал не торопиться с выводами о виновности его строителей в масштабном обрушении старинного здания в центре Петербурга. 

Никита Барабанщиков ночь на 17 февраля провел в Следственном комитете. На допрос он приехал с места происшествия на улице Ломоносова, где вечером в субботу рухнули перекрытия пяти этажей корпуса ИТМО. 

«Ночью у нас в офисе прошёл обыск, и у нас изъяли документацию и техническое оснащение. После чего опять отвезли на Басков переулок, где мы завершали протокол допроса», – рассказал глава фирмы-подрядчика. 

Ранее городские власти указали на реставраторов, как на причину ЧП – якобы чрезмерное складирование стройматериалов на втором этаже привело к обрушению всей конструкции. 

«О каком-то там складировании материалов, о котором пишут в СМИ, даже речи не шло. Но даже если отталкиваться от этой версии, то используемый нами материал не может давать нагрузки, которая могла бы привести к обрушению», – заявил Барабанщиков и выдвинул свою версию произошедшего.

О том, почему подрядчик не чувствует своей вины, а также о том, что на самом деле, по его мнению, могло привести к обрушению всего здания, читайте в интервью «Фонтанке»

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки». 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания. Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Американская Медицинская Клиника
15.02.2019 18:00

В мечтах о тебе... моя идеальная грудь

В Петербурге проходит конкурс на бесплатное увеличение груди*, организованный Американской Медицинской Клиникой
OOO "Лидер Групп"
15.02.2019 16:09

Повышение цен на квартиры в ГК «Лидер Групп»

С 25 февраля 2019 года произойдет плановое увеличение цены квадратного метра в жилом комплексе «Территория 1», возводимом компанией в п. Мурино Всеволожского района Ленинградской области.
СК «Полис Групп»
15.02.2019 16:00

Ипотечные сделки в ГК «Полис Групп» выросли более чем на 20%

Рост объема ипотеки по итогам 2018 года в портфеле ГК «Полис Групп» составил 23%. По данным компании - это самый существенный прирост за последние 5 лет. Причины – увеличение спроса на покупку квартир в связи с изменениями в 214-ФЗ, а также комфортные ставки по кредитам на протяжении всего года.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 15:38

«Группа ЛСР» в январе увеличила продажи в регионах присутствия на 38%

Продажи недвижимости «Группы ЛСР» во всех регионах присутствия (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) в январе 2019 года достигли 5,3 миллиардов рублей, увеличившись на 38% по сравнению с январем прошлого года.
15.02.2019 13:00

«Алмаз – Антей» примет участие в AERO INDIA 2019

«Алмаз – Антей» представит свою продукцию на 12-й Международной авиакосмической выставке AERO INDIA 2019, которая пройдет в индийском Бангалоре с 20 по 24 февраля 2019 года.
«Аквилон Инвест»
15.02.2019 12:28

«Аквилон Инвест» начал передачу квартир в I очереди ЖК 4YOU

Специалисты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» с 15 февраля начали передачу квартир дольщикам I очереди жилого комплекса 4YOU в Московском районе Санкт-Петербурга.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
15.02.2019 11:55

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу два новых корпуса в ЖК «Северной долины»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», начал продажу 243 квартир повышенной комфортности в седьмом и двенадцатом корпусах нового 21 квартала «Северной долины» (15 очередь). Минимальная стоимость жилья – от 2,4 млн рублей.
ПАО «Группа ЛСР»
15.02.2019 11:38

В «Цветном городе» открылся шоу-рум

Увидеть, как будет выглядеть квартира в жилом комплексе «Цветной город», теперь можно в шоу-руме.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.02.2019 11:02

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в ЖК бизнес-класса Svetlana Park

Svetlana Park от Setl City – это два дома бизнес-класса в зеленой локации Выборгского района, между Удельным парком и парком «Сосновка», на Манчестерской улице.
14.02.2019 18:12

«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

«Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.