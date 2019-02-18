Происшествия
«О складировании материалов речи не шло». После ночного допроса подрядчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в корпусе ИТМО
Совладелец компании «ПетербургРеставрация» Никита Барабанщиков в интервью «Фонтанке» посоветовал не торопиться с выводами о виновности его строителей в масштабном обрушении старинного здания в центре Петербурга.
Никита Барабанщиков ночь на 17 февраля провел в Следственном комитете. На допрос он приехал с места происшествия на улице Ломоносова, где вечером в субботу рухнули перекрытия пяти этажей корпуса ИТМО.
«Ночью у нас в офисе прошёл обыск, и у нас изъяли документацию и техническое оснащение. После чего опять отвезли на Басков переулок, где мы завершали протокол допроса», – рассказал глава фирмы-подрядчика.
Ранее городские власти указали на реставраторов, как на причину ЧП – якобы чрезмерное складирование стройматериалов на втором этаже привело к обрушению всей конструкции.
«О каком-то там складировании материалов, о котором пишут в СМИ, даже речи не шло. Но даже если отталкиваться от этой версии, то используемый нами материал не может давать нагрузки, которая могла бы привести к обрушению», – заявил Барабанщиков и выдвинул свою версию произошедшего.
О том, почему подрядчик не чувствует своей вины, а также о том, что на самом деле, по его мнению, могло привести к обрушению всего здания, читайте в интервью «Фонтанке».
Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».
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Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания. Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей.