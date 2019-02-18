«О складировании материалов речи не шло». После ночного допроса подрядчик рассказал, что могло стать причиной ЧП в корпусе ИТМО

Совладелец компании «ПетербургРеставрация» Никита Барабанщиков в интервью «Фонтанке» посоветовал не торопиться с выводами о виновности его строителей в масштабном обрушении старинного здания в центре Петербурга.

Никита Барабанщиков ночь на 17 февраля провел в Следственном комитете. На допрос он приехал с места происшествия на улице Ломоносова, где вечером в субботу рухнули перекрытия пяти этажей корпуса ИТМО.

«Ночью у нас в офисе прошёл обыск, и у нас изъяли документацию и техническое оснащение. После чего опять отвезли на Басков переулок, где мы завершали протокол допроса», – рассказал глава фирмы-подрядчика.

Ранее городские власти указали на реставраторов, как на причину ЧП – якобы чрезмерное складирование стройматериалов на втором этаже привело к обрушению всей конструкции.

«О каком-то там складировании материалов, о котором пишут в СМИ, даже речи не шло. Но даже если отталкиваться от этой версии, то используемый нами материал не может давать нагрузки, которая могла бы привести к обрушению», – заявил Барабанщиков и выдвинул свою версию произошедшего.

О том, почему подрядчик не чувствует своей вины, а также о том, что на самом деле, по его мнению, могло привести к обрушению всего здания, читайте в интервью «Фонтанке».

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».