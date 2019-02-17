«Мы не чувствуем вины». Генподрячик ИТМО – о том, что могло стать причиной обрушения на Ломоносова

Глава компании, которая ремонтировала исторический корпус ИТМО, рассказал, почему власти поторопились переложить на реставраторов ответственность за рухнувший памятник.

фото: читатель "Фонтанки" Анатолий

Руководитель и совладелец ООО «ПетербургРеставрация» Никита Барабанщиков после ночного допроса в СК поделился с «Фонтанкой» своим видением, почему могли обрушиться пять этажей в здании на улице Ломоносова. По его словам, перекрытия второго этажа его сотрудники не перегружали и даже толком сделать ничего не успели. Им выдали устаревшую документацию, запустили в помещения с незаконченной стройкой, а времени понять серьезность ситуации просто не было.

Никита Барабанщиков/из личного архива

- Никита Сергеевич, как прошли ваши последние 24 часа?

– Я вышел из Следственного комитета в семь утра сегодня. Провел там всю ночь после случившегося. Началось все с того, что в момент ЧП меня проинформировал о нем прораб, я прибыл на объект и с этого момента уже начал давать показания. Сначала на строительной площадке, потом нас повезли на Басков переулок, где мы продолжили это делать. Все работники, включая руководящий состав, также дали необходимые объяснения. Потом ночью у нас в офисе прошёл обыск, и у нас изъяли документацию и техническое оснащение. После чего опять отвезли на Басков переулок, где мы завершали протокол допроса.

- Расскажите подробнее о звонке прораба. Как развивались события с этого момента?

– Примерно за 15 минут до обрушения прораб позвонил мне и сообщил, что трещат стены. Он попросил связаться с представителями заказчика и сказать, что нужно провести эвакуацию. Он выгнал всех рабочих, которые находились в помещении и сам побежал по этажам. Затем вместе с доцентом кафедры химии с третьего этажа они обежали четвертый и пятый этажи. То есть времени хватило, чтобы предупредить людей и вывести их из предполагаемого эпицентра. Слава богу, что это произошло без жертв и никто не пострадал.

- Это ваши работы могли привести к обрушению?

– У нас были запланированы локальные ремонтные работы части помещений второго этажа. Планировалась замена конструкций пола с сохранением несущих конструкций и замена настила, покрытия: в помещениях – ламината, в коридорах – керамической плитки. Стены мы должны были оштукатурить и предусмотреть устройство потолочной отделки. То есть это по сути отделочные работы, приспособление под современное использование.

- И на какой стадии они находились?

– Контракт был заключен 31 декабря 2018 года. В рамках договора мы подали документы в КГИОП и получили официальное разрешение 31 января 2019 года. После того, как получили разрешение, мы приступили к работам. И последние две недели выполнялись преимущественно организационные работы: оформление планов графиков, уборка мусора.

И важный момент, который нигде не упоминают: в части помещений, в которых мы должны были работать, уже был незаконченный ремонт и уже выполнялись ранее какие-то строительные работы. Они по неизвестным причинам были приостановлены: стены были отбиты от штукатурки, не было конструкций пола, осталась только межблочная засыпка и не было никакой потолочной отделки.

- Вы складировали материалы для своих работ на втором этаже и это могло привести к обрушению?

– О каком-то там складировании материалов, о котором пишут в СМИ, даже речи не шло. Но даже если отталкиваться от этой версии, то используемый нами материал не может давать нагрузки, которая могла бы привести к обрушению. Даже если так, то это было бы локальное обрушение перекрытия. А там произошло обрушение перекрытий с чердачного по первый этаж.

- Что тогда стало причиной обрушения?

– Когда мы только вышли на объект, то увидели трещины, которых не было в проектной документации, потому что обследование для неё проводилось тогда, когда их еще не было, и была штукатурка. И самое главное, есть фотофиксация того, что у этих трещин была динамика. Это было заметно невооруженным взглядом. И в какой-то момент она привела к тому, что произошла потеря несущей способности отдельных элементов конструкции.

- То есть вы знали, что ситуация плохая и прогрессирует?

– Нет, динамику развития трещин мы определили уже по анализу фотографий, когда давали показания в Следственном комитете. Есть комплекс противоаварийных мероприятий, который предполагает установку «маяков». Согласно выданной нам проектной документации, техническое состояние стен и простенков признано ограниченно работоспособным. То есть проведение противоаварийных мероприятий не предполагается.

- И кто в итоге должен нести за это ответственность? Вы могли предотвратить обрушение?

– Вся наша работа с самого начала сопровождалась строительным контролем со стороны заказчика. И я никого не виню, просто анализирую ситуацию.

- А по итогам беседы со следователем у Вас есть ощущение, что вы можете стать фигурантом уголовного дела?

– Я так пока не рассуждаю. Все-таки надеюсь на объективную оценку чрезвычайной ситуации. Я понимаю, что уголовное дело заведено, что следственные действия ведутся, но мы не чувствуем вины в том, что произошло.

Беседовал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».