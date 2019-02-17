«От смерти спасли случай и меховая кепка». На Фурштатской на прохожего упал кусок штукатурки

Головной убор сохранил здоровье горожанина в центре Петербурга. В ветреное воскресенье кепка на меху не только защитила от продувания, но и послужила подушкой безопасности во время бомбардировки с фасада одного из зданий.

О разрушении стены второго дома на улице Фурштатская «Фонтанке» рассказал читатель Андрей 17 февраля. По словам горожанина, около шести вечера со здания начали валиться куски штукатурки. Обстрел задел мужчину, прохожий не устоял на ногах и упал на тротуар. Очевидцы вызвали ему скорую.

«К приезду скорой пострадавший пришёл в себя, смог встать. От смерти спасли случай и меховая кепка, защитила ему голову», — отметил Андрей.

В администрации Центрального района отметили, что пострадавший от госпитализации отказался. Кусок штукатурки упал с высоты пятого этажа. Опасную территорию тротуара оградили защитной лентой. Завтра специалисты будут простукивать фасад и выявлять отстающие элементы.