Дело не в тонком слухе: преподавательница, которая спасла абитуриентов в ИТМО, рассказала, что ей помог опоздавший ученик

Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко, которая помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, рассказала, что понять, что здание начало рушиться, ей помог не тонкий музыкальный слух, как заявляли журналисты, а опоздавший на занятия ученик.

В момент, когда началось обрушение, Юлия вела занятие группы подготовительных курсов 11-классников по русскому языку. На нём присутствовало девять учеников и она сама.

О своих опасениях по поводу состояния здания мне сообщил ученик, опоздавший на занятие. Сказал, что слышал подозрительный треск в коридоре. Выглянув из аудитории, я увидела явные признаки деформации потолка. Он стал обсыпаться – я закрыла дверь, набрала 112 и сообщила об увиденном, – пояснила Юлия.

Когда шум прекратился, женщина открыла дверь. Коридор был запылён, но доступ к двери, ведущей на лестницы вниз, был свободен. Одна из них поддалась.

«Я сказала ученикам включить фонарики на телефонах, собрать вещи и, не поддаваясь панике, выйти из здания», – рассказала Кальниченко.

Кроме того, она рассказала «Фонтанке», что поездка в больницу, куда она обратилась с жалобами на легкие, не закончилась госпитализацией.

«Я не в больнице, со мной всё хорошо», – пояснила девушка.

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».