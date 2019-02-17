Происшествия
Дело не в тонком слухе: преподавательница, которая спасла абитуриентов в ИТМО, рассказала, что ей помог опоздавший ученик
Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко, которая помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, рассказала, что понять, что здание начало рушиться, ей помог не тонкий музыкальный слух, как заявляли журналисты, а опоздавший на занятия ученик.
В момент, когда началось обрушение, Юлия вела занятие группы подготовительных курсов 11-классников по русскому языку. На нём присутствовало девять учеников и она сама.
О своих опасениях по поводу состояния здания мне сообщил ученик, опоздавший на занятие. Сказал, что слышал подозрительный треск в коридоре. Выглянув из аудитории, я увидела явные признаки деформации потолка. Он стал обсыпаться – я закрыла дверь, набрала 112 и сообщила об увиденном, – пояснила Юлия.
Когда шум прекратился, женщина открыла дверь. Коридор был запылён, но доступ к двери, ведущей на лестницы вниз, был свободен. Одна из них поддалась.
«Я сказала ученикам включить фонарики на телефонах, собрать вещи и, не поддаваясь панике, выйти из здания», – рассказала Кальниченко.
Кроме того, она рассказала «Фонтанке», что поездка в больницу, куда она обратилась с жалобами на легкие, не закончилась госпитализацией.
«Я не в больнице, со мной всё хорошо», – пояснила девушка.
Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».
Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём 17 февраля обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания. Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей. Непрочность конструкций, тем не менее, не помешала строителям сложить в аудитории на втором этаже тяжелейшие стройматериалы.