ИТМО засомневался в безопасности ещё трёх корпусов вуза на улице Ломоносова

Экспертизу четырёх корпусов, расположенных на улице Ломоносова, просит провести университет ИТМО. Соответствующее обращение вуз направил в штаб по ликвидации последствий обрушения кровли, сообщается на сайте учебного заведения 17 февраля.

Сотрудники Службы государственного строительного надзора проведут экспертизу второго корпуса дома 9 на улице Ломоносова, где обвалились перекрытия. Руководство университета просит включить в проверку также первый, третий и четвёртый корпуса.

«Цель дополнительных экспертиз – определение возможности осуществления учебного процесса. Запрошенный срок окончания экспертизы – 19.02.2019», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Занятия в по указанным адресам 18 и 19 февраля проводиться не будут.

Судьбу искалеченного памятника архитектуры днём обсудили на заседании оперативного штаба. Одним из вариантов развития событий может быть снос здания. Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1-го и 2-го этажей. Непрочность конструкций, тем не менее, не помешала строителям сложить в аудитории на втором этаже тяжелейшие мешки с цементом, керамзитом, балки и другие материалы. В результате обрушения, которе произошло 16 февраля, никто не пострадал.