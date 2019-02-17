Лёд в Кировском районе решили счищать экскаватором. Адский скрежет испортил жителям день

К нестандартному способу расчистки обледенелой дороги прибегли коммунальщики на Севастопольской улице в Кировском районе Петербурга.

Как сообщают читатели «Фонтанки», для уборки привлекли экскаваторы, которые «гремят ковшами, стуча по ледовой корке, сгребая куски замёрзшего льда, а подчас – просто бессмысленно царапая асфальт».

По словам, читателя Олега, спецтехника громко скрежетала с 11 часов утра в течение всего дня в воскресенье, 17 февраля.

«Стены дома 1949 года постройки трясутся! Окна дрожат!» – уверяют жильцы Севастопольской, обращая внимание, что уборка недостаточно эффективная.

Судя по видео, старания коммунальщиков, действительно, создают много шума.