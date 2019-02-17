Ирина Ган возглавит аппарат врио губернатора Петербурга

Аппарат временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова возглавит его советник по СМИ Ирина Ган. За три месяца ее работы в Смольном с журналистами она общалась нечасто.

Как рассказали «Фонтанке» несколько собеседников в Смольном и администрации президента, со следующей недели Ирина Ган приступит к работе начальником аппарата врио губернатора. Ранее эту должность занимала Любовь Совершаева, в январе занявшая пост вице-губернатора по внутренней политике – руководителя администрации губернатора. За счёт повышения Ган приобретёт аппаратный вес. Пока большинство действий в Смольном согласовывают с Совершаевой, отмечают источники.

Подтвердить информацию о ее назначении у самой Ирины Ган не удалось: на звонок она не ответила, сообщение прочитала, но тоже оставила без ответа.

Ирина Ган работает в Смольном с 8 ноября 2018 года. До этого с 2004 года в течении десяти лет она являлась помощником министра образования и науки Российской Федерации по связям с общественностью Андрея Фурсенко. После руководила пресс-службой партии «Гражданская платформа» и была директором по работе с государственными органами и связям с общественностью издательского дома Hearst Shkulev Media.