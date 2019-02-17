Из-за анонимной угрозы эвакуировали шесть общежитий Университета имени Бонч-Бруевича

Студентов Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича потревожила эвакуация 17 февраля. Учащимся пришлось прервать свой быт в общежитии и выйти на улицу.

Как рассказали «Фонтанке» в вузе, сегодня на электронную почту университета пришло послание с угрозой взрыва. Так как конкретный адрес в письме не был указан, руководство СПБГУТ приняло решение проверить все корпуса. Эвакуация в учебных зданиях не потребовалась, так как там лекций не проводилось. А обитателям шести общежитий пришлось на время покинуть свои комнаты.

Взрывоопасных предметов во время проверки не нашли. К 19.00 процесс завершился. Подозрительное письмо пришло сегодня и на почту «Фонтанки». Подписанный от лица президента Владимира Путина e-mail был отправлен с одного из IP гонконгского провайдера через сервер «Рамблера».

Ранее анонимки вывели на улицу посетителей Русского музея. В Мариинском театре прервали спектакль, эвакуировали больницу № 26, остановили шопинг в гипермаркете «О'кей», ТЦ «Гулливер», «Капитолий» и «Шкиперский молл».