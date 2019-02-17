«Калашниковы» - в Саудовскую Аравию, «Панцири» - в ОАЭ: Россия заключила ряд крупных военных контрактов

На полях международной выставки вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби стало известно о нескольких крупных сделках по поставке вооружения, пишет РБК 17 февраля.

Бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед Хассайни заявил, что Объединенные Арабские Эмираты заключили с Россией контракт на покупку противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет-Э» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» почти на 52 млн долларов.

Также гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев расссказал, что Россия начала поставлять автоматы Калашникова (АК-103) в Саудовскую Аравию. И даже рассматривает создание там лицензионного производства этого автомата.

Как писала «Фонтанка», ранее индийские военно-вооруженные силы начали переговоры с российской стороной по поводу «срочной закупки» МиГ-29, которые могли бы быть поставлены «в сравнительно короткие сроки».