The Sunday Times: Состояние Скрипаля после отравления ухудшилось. Вряд ли он когда-то восстановится

Британская газета The Sunday Times сообщила, что 67-летний Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери российскими агентами, почувствовал себя хуже и обратился к врачам.

«Его состояние ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь на дому», – рассказал 17 февраля изданию источник в британской разведке.

Кроме того, Скрипаль находится под медицинским наблюдением из-за опасений, что он вряд ли когда-либо полностью восстановиться после воздействия «Новичка», который поразил его нервную систему.

«Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным», – приводит газета слова научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера.

Накануне родители жертвы «Новичка» обвинили правительство Великобритании в сокрытии фактов о деле Скрипалей.