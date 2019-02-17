The Sunday Times: Состояние Скрипаля после отравления ухудшилось. Вряд ли он когда-то восстановится
Британская газета The Sunday Times сообщила, что 67-летний Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери российскими агентами, почувствовал себя хуже и обратился к врачам.
«Его состояние ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь на дому», – рассказал 17 февраля изданию источник в британской разведке.
Кроме того, Скрипаль находится под медицинским наблюдением из-за опасений, что он вряд ли когда-либо полностью восстановиться после воздействия «Новичка», который поразил его нервную систему.
«Само вещество, вероятно, по большей части распадется и выйдет из организма, но эффект может быть долгосрочным», – приводит газета слова научного сотрудника Ноттингемского университета Уэйна Картера.
Накануне родители жертвы «Новичка» обвинили правительство Великобритании в сокрытии фактов о деле Скрипалей.
Справка:
В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков.
«Фонтанка» писала, что в деле мог принимать участие и третий агент - вероятный подельник подозреваемых в покушении на Скрипалей по непонятной причине задержался в Великобритании на некоторое время.