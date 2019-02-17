Ректора ИТМО командируют в Москву. На оперативном штабе прозвучало слово «снос»

Здание, построенное полтора века назад, имеет все шансы стать единственной жертвой обрушения корпуса ИТМО на улице Ломоносова. Специалисты почти уверены, что объект культурного наследия не спасти.

Как стало известно корреспонденту «Фонтанки», судьбу искалеченного памятника архитектуры обсуждали на заседании оперативного штаба днем 17 февраля. Своими соображениями с чиновниками Смольного поделились инженеры.

Строителей настораживает не столько сам масштаб разрушений, сколько нелогичность «поведения» здания. Если исходить из основной версии, что причина в перегрузе, то последствия должны были затронуть только второй и первый этажи.

Но не вынесшее нагрузки перекрытие потянуло за собой всю конструкцию, вплоть до кровли – и это наводит на мысль, что нарушена фундаментальность.

Для инженера в подобной ситуации дальнейший алгоритм понятен – сначала объект нужно исследовать, а потом сносить. Предложение, по данным «Фонтанки», взволновало участников совещания. У «объекта» есть охранительная приписка «культурное наследие», а значит, о сносе не может идти речи.

В ходе дискуссии прозвучало эмоциональное: «Пусть подрядчик за свой счет теперь восстанавливает». Но справедливость гнева охолонили рациональным – разорение реставраторов наследие не вернет. Стоимость восстановления сейчас невозможно назвать даже в первом приближении, но уже понятно, что и в разы меньшие суммы обанкротят средней руки компанию.

Ранее стало известно, что реконструкцией занималось ООО «СПбПроектРеставрация». В рамках контракта были обследованы и признаны аварийными перекрытия 1 и 2 этажей. Непрочность конструкций, тем не менее, не помешала строителям сложить в аудитории на втором этаже тяжеленые мешки с цементом, керамзитом, балки и другие материалы. В результате обрушения никто не пострадал.

Юридическую оценку произошедшего предстоит дать Следственному комитету. Его глава Александр Бастрыкин уже отреагировал на резонанс.

По данным «Фонтанки», в ближайший вторник, 19 февраля, ректор ИТМО Владимир Васильев поедет в Москву. Формальный повод – с докладом текущей обстановки. Но, рассказывая об уже известном, профессору предстоит подвести к главному: университетский бюджет восстановление не потянет, а городской не может быть использован, так как здание находится в федеральной собственности.

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».