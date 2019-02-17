«Это были дети войны, и у них была особая атмосфера»: российские эксперты раскритиковали шведов за версию гибели группы Дятлова

Руководитель Фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич назвал версию шведских исследователей о том, что уральских туристов 60 лет назад погубила снежная буря, несостоятельной.

По его словам, студенты были хорошо подготовлены к походу и их не мог испугать сильный ветер. Это были «дети войны», и у них была «особая атмосфера», которая непонятна современным и иностранным исследователям. И он уверен, что туристы погибли по техногенной причине, пишет 17 февраля Lenta.ru.

Эксперта поддержал и экс-начальник Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС Валерий Кудинов, который заявил, что если бы это была буря, у дятловцев было бы время одеться, обуться, закрыть палатку и сидеть там же, но не выбегать.

Как писала «Фонтанка», шведы провели ночь на месте гибели группы Дятлова на Урале и заявили, что, вероятнее всего, туристов накрыла необычайно сильная буря. Они выбежали наружу из палатки из опасений, что её сдует и они покатятся в ней вниз по горе, полностью потеряв контроль.