Очевидцы: В Приморском районе грузовики скидывают убранный с улиц снег в канаву

Жители Приморского района Петербурга стали свидетелями того, как грузовики сбрасывают снег в не предназначенном для этого месте. Возмущённые увиденным читатели "Фонтанки" зафиксировали происходящее и прислали фотоподтверждение.

"Вот так убирают снег в МО "Юнтолово" и сразу выгружают его в ближайшую канаву, а водителям заплатят денег по полной, за то, что доедет до снегоплавильного пункта", – пишет читатель Филипп.

Снег с улиц Петербурга, согласно постановлению правительства Петербурга, должен вывозиться на снегоприёмные пункты. Этой зимой работают 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов с общей производительностью 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. 12 февраля ГУП "Водоканал" отчитался, что этой зимой принял рекордные 2,5 млн кубометров снега.