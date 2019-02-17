«Доски перекрытий сгнили на 90%»: об аварийном состоянии конструкций корпуса ИТМО знали с мая 2018 года

Обследование технического состояния конструкций//«СПбПроектРеставрация»/zakupki.gov

Обследование корпуса ИТМО на Ломоносова, сделанное для его ремонта еще в мае 2018 года, выявило, что перекрытия обрушившегося здания уже тогда находились в аварийном состоянии. Документ размещён на сайте госзакупок в составе конкурсной документации на выполнение работ по ремонту помещений в здании ИТМО.

О проблемах свидетельствуют убедительные фотоснимки с трещинами и загниванием.

В процессе осмотра специалистами ООО «СПбПроектРеставрация» конструкций внутренних и наружных стен были зафиксированы замачивания участков атмосферными осадками и разрушение кирпичной кладки в связи с протеканием. Местами были обнаружены глубокие косые трещины, пересекающие более 15 – 20 рядов кладки, с шириной раскрытия до 5 мм. Было выявлено ослабление кирпичной кладки арочных кирпичных перемычек над существующими оконными проемами и косые трещины в местах опоры главных деревянных балок. При этом нашлись еще и нарушения технологии работ по пробивке дверных проемов в кирпичных стенах, из-за чего возникло дополнительное ослабление кирпичной кладки и сквозные вертикальные трещины.

А в ходе осмотра полов второго этажа и перекрытий первого и второго этажей было выявлено, что несущие деревянные балки в конструкции перекрытия второго этажа в местах опирания на внутренние и наружные кирпичные стены имеют следы поражения гнилью и прочность древесины на данных участках снижена. Согласно документу, наблюдалась полная деструкция древесины приопорных участков балок. А гниль дранок, подшивных досок перекрытия 2-го этажа в примыканиях к наружным кирпичным стенам доходила до 90% от общего периметра.

«Учитывая выявленные дефекты и повреждения, техническое состояние перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается как аварийное», – говорится в документе. Там же содержится вывод о том, что повреждения и деформации свидетельствуют «об исчерпании несущей способности и опасности обрушения».

Как рассказывали «Фонтанке» эксперты, работавшие на месте обрушения, при этом на втором этаже строители складировали в одном месте все материалы для ремонта здания и замены полов – мешки с цементом, керамзитом, балки и прочие материалы. Слишком большой вес превысил нормы жесткости, и перекрытия в этом месте не выдержали, потянув за собой всю остальную конструкцию. Обрушение началось именно в той части, где хранились стройматериалы.

При этом в пресс-службе вуза «Фонтанке» заявили, что проект ремонтных работ в здании университета ИТМО на улице Ломоносова согласовал комитет по охране памятников истории и культуры Смольного.



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Автор: Дефектная ведомость//«СПбПроектРеставрация»/zakupki.gov