Петербуржцам не дали насладиться искусством. "Минёры" добрались до Русского музея

В Русском музее из-за поступившего на электронную почту письма с угрозой взрыва эвакуировали посетителей.

"Буквально полчаса назад МЧС эвакуировали всех", – пишут читатели "Фонтанки".

"Действительно, поступило сообщение о заминировании, доступ в музей был прекращен, и всех посетителей попросили пройти на выход", – подтвердили "Фонтанке" в пресс-службе Русского музея.

В пресс-службе затруднились оценить, сколько людей были вынуждены прервать своё свидание с прекрасным, отметив лишь, что письмо с угрозами пришло уже к концу рабочего дня – посетителей в воскресенье принимают до 18:00.

Напомним, что волна эвакуаций настигла Петербург 16 февраля и продолжилась на следующий день. В субботу поступили сообщения о минировании 17 объектов, большинство из которых – ТЦ. В воскресенье эвакуировали больницу № 26, новую сцену Мариинского театра, гипермаркет "О'кей", ТЦ "Гулливер", "Капитолий", а "Шкиперский молл", как и вчера, подвергся атаке дважды.

Письма на электронную почту с "любовью" отправляли от имени Владимира Путина.