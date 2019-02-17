«Поздравляем Вас, здание заминировано». «Путин-бомбер» написал «Фонтанке» через гонконгский IP

Послание от имени Владимира Путина пришло на электронную почту «Фонтанки» 17 февраля. «Президент-минёр» не был оригинален в общении с журналистами и отработал уже известную информационную повестку о заложенной бомбе.

Письмо с электронного ящика putin0bomber с использованием почтового адреса в домене lenta.ru поступило в 16.46. Послание отправлено с одного из IP гонконгского провайдера через сервер «Рамблера».

В письме не был указан конкретный адрес угрозы.

Фото: скриншот письма

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