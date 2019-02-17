Власти Петербурга заявили о площади обрушения в 1000 кв. м и установке 60 подпорных стенок в ИТМО - во избежание дальнейшего обрушения

Площадь обрушения в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) составила порядка 1000 квадратных метров, сообщили в администрации Петербурга.

Вице-губернатор города Владимир Кириллов, который руководит Оперативным штабом, заявил, что на данный момент завершается обследование конструкций здания для установления их несущей способности.

«По итогам экспертизы будет составлен детальный план ликвидации последствий обрушения. Сейчас продолжаются работы по укреплению конструкций и разбору завалов. Установлено более 60 подпорных стенок во избежание дальнейшего обрушения», – сказал Кириллов.

Отметим, что ранее в МЧС заявили о площади обрушения в 885 кв. м и отсутствии угрозы обрушения.

«Власти полностью контролируют ситуацию», – отметили в Смольном.

По словам вице-губернатора, все студенты и преподаватели, которые могли находиться в здании в момент обрушения, в безопасности – помимо обследования территории специалисты обзвонили сотрудников и учащихся вуза. Учебный процесс организуют в других корпусах вуза, будет рассмотрен вопрос привлечения других университетов, добавил Кириллов.