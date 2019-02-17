Происшествия
Власти Петербурга заявили о площади обрушения в 1000 кв. м и установке 60 подпорных стенок в ИТМО - во избежание дальнейшего обрушения
Площадь обрушения в здании Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) составила порядка 1000 квадратных метров, сообщили в администрации Петербурга.
Вице-губернатор города Владимир Кириллов, который руководит Оперативным штабом, заявил, что на данный момент завершается обследование конструкций здания для установления их несущей способности.
«По итогам экспертизы будет составлен детальный план ликвидации последствий обрушения. Сейчас продолжаются работы по укреплению конструкций и разбору завалов. Установлено более 60 подпорных стенок во избежание дальнейшего обрушения», – сказал Кириллов.
Отметим, что ранее в МЧС заявили о площади обрушения в 885 кв. м и отсутствии угрозы обрушения.
«Власти полностью контролируют ситуацию», – отметили в Смольном.
По словам вице-губернатора, все студенты и преподаватели, которые могли находиться в здании в момент обрушения, в безопасности – помимо обследования территории специалисты обзвонили сотрудников и учащихся вуза. Учебный процесс организуют в других корпусах вуза, будет рассмотрен вопрос привлечения других университетов, добавил Кириллов.
Справка:
Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2–5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этаж. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5-го этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.