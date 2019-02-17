«На репрессии не настроены». Следственный комитет опрашивает ремонтников обрушившегося корпуса ИТМО

Следственные органы Петербурга беседуют с представителями подрядчика, который ремонтировал здание ИТМО, рухнувшее накануне на улице Ломоносова. Обвиняемых в уголовном деле пока нет, ночные аресты не планируются. Подобная неторопливость – прямое следствие петербургского чуда.

Как стало известно «Фонтанке», первую половину воскресного дня, 17 февраля, Следственный комитет Центрального района посвятил опросу руководителей компании, которой была поручена реставрация исторического здания по адресу: улица Ломоносова, 9. По предварительным данным, в качестве основной причины произошедшего рассматривается перегруз строительных материалов – их складировали на втором этаже, перекрытия не вынесли тяжести и рухнули, потянув за собой три верхних этажа.

Из официального сообщения городского комитета по охране памятников следует, что ремонтные работы на втором этаже института проводила компания «ПетербургРеставрация» (ООО «ПР»).

В настоящее время следователи устанавливают причинно-следственные связи и степень вины строителей. Выдвигать персональные обвинения в СК считают преждевременным. К неспешности располагает удививший многих факт, что при впечатляющем масштабом обрушении пяти этажей нет ни пострадавших, ни жертв.

«На репрессии мы не настроены», – поделились с «Фонтанкой» в районном следствии. Эта реплика напомнила о ночном допросе проректора Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, неубранная крыша которого стала причиной смерти 23-летнего студента.

Настроение местных правоохранителей может измениться после визита коллег из центрального аппарата, которых глава СК Александр Бастрыкин направил для усиления.

Хронология ЧП на Ломоносова, а также все последние новости собраны в трансляции «Фонтанки».