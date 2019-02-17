«Газпромбанк» заморозил счета национальной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA

Российский «Газпромбанк» принял решение заморозить счета венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA и приостановил транзакции, чтобы снизить риск попадания под санкции США. Об этом 17 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в «Газпромбанке».

«Счета PDVSA в настоящее время заморожены. Как вы понимаете, операции с ними не могут проводиться», — заявил собеседник агентства.

По данным Reuters, PDVSA направляла выручку от продажи нефти на свои счета в «Газпромбанке», пытаясь обойти новые санкции США в отношении PDVSA. Как заявили в Вашингтоне, санкции от 28 января, которые позволили заморозить 7 млрд активов компании, направлены на то, чтобы заблокировать доступ президента Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и получил широкую поддержку Запада.

«Газпромбанк» был кредитором нефтяной компании Венесуэлы на протяжении нескольких лет. В 2013 году PDVSA подписала соглашение с «Газпромбанком» на финансирование в размере 1 млрд долларов для добывающего предприятия Petrozamora. По словам источника Reuters, счета Petrozamora тоже были заморожены.