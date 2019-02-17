Ремонт в корпусе ИТМО шёл на втором этаже. Работы были согласованы с КГИОП

Проект ремонтных работ в здании университета ИТМО на улице Ломоносова согласовал комитет по охране памятников истории и культуры Смольного. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе вуза 17 февраля.

Ремонтные работы проводились в аудитории на втором этаже компанией «ПетербургРеставрация» (ООО «ПР»). Документ об их согласовании в КГИОП подписан 31 января 2019 года. «Работы выполнялись по проекту, разработанному проектной организацией и согласованному с КГИОП. Зона проведения работ была закрыта для свободного прохода студентов и сотрудников вуза», — отметили в ИТМО.

Согласно данным СПАРК, компания «ПетербургРеставрация» работает с ноября 2014 года. На сайте организации указано, что ключевые сотрудники имеют опыт работы на «знаковых» объектах реставрации от 10 до 40 лет.

«Мы, как никто другой, нацелены на положительные результаты сотрудничества, так как работаем над созданием положительной репутации фирмы. Благодаря этому работы, выполняемые «ПетербургРеставрацией», всегда успешно проходят согласования во всех инстанциях», — отмечается в сообщении компании.

«ПетербургРеставрация» накопила в своём портфеле несколько крупных заказов. В 2016 году выполняла первоочередные противоаварийные работы в доходном доме Соловейчика на Васильевском острове, ремонтировала здание детской художественной школы «Александрино», разрабатывала проектную документацию на приспособление чердачных помещений особняка В. Э. Бранта под нужды Государственного музея политической истории России. В 2018 году компания заключила три контракта на сумму более 20 млн рублей с комитетом по молодёжной политике. Специалисты разрабатывали документацию и выполняли ремонт помещения комитета в здании на Большой Морской, 31.

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, дом 9, было построено в первой половине XIX века. В 1879 году училище перешло под покровительство императрицы Марии Фёдоровны и переехало в Петербург. Строительство на Пяти углах началось с церкви Во имя святых апостолов Петра и Павла. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения на основании распоряжения КГИОП.

Сейчас его пользователем является Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Реставрационные работы в университете были начаты ещё летом 2018 года. «Проект реставрации и ремонта помещений двухуровневого вестибюля, главной лестницы, Актового зала и помещений 2-го этажа» был согласован со Смольным. Проектная документация и заключение историко-культурной экспертизы прошли необходимые согласования и утверждения в КГИОП. Как ранее писала «Фонтанка», ремонтом занималось ООО «Реставратор». В сентябре прошлого года представители Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры заявили, что во время реставрации метлахскую плитку завода Эрлиха, которой отделан парадный вестибюль, раскололи и вывезли как строительный мусор. Однако позже в ИТМО эту информацию опровергли.