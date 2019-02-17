Происшествия
СК опубликовал видео массовой драки в Москве, в результате которой погибли двое
Двое мужчин стали жертвами массовой драки, которая произошлана юго-востоке Москвы 17 февраля.
По данным Следственного комитета, конфликт произошёл между работниками автомоечного комплекса, рукопашная завязалась на бытовой почве. Преступление попало на видео.
Возле здания по Волгоградскому проспекту, где случилась драка, до приезда скорой скончался мужчина 1989 года рождения, второй ушёл из жизни уже в больнице из-за полученных травм.
Возбуждено дело по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Следствие устанавливает обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.