Происшествия
«Глупый трюк». На Солсберийском соборе неизвестные вывесили российский флаг
Российский флаг появился ненадолго на лесах вокруг Солсберийского собора 17 февраля.
Как передаёт BBC, флаг достаточно большой – около 10 м в длину и 7 м в ширину. Рабочие обнаружили его рано утром в воскресенье, но сразу убрали.
@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA— Lee Martin (@lmjm12) 17 февраля 2019 г.
Местные жители были возмущены акцией. «Как смеет какой-то дурак неуважительно относиться к нашему городу. После всего, через что прошел этот город, это излишне», – написал Ли Мартин.
Депутат городского совета Джон Глен назвал это «глупым трюком» в свете прошлогоднего скандала с отравлением «Новичком».
Целями атаки были бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые жили в Солсбери. 4 марта будет ровно год с попытки их отравления. Воздействию ядовитого вещества подверглись и другие люди. Женщина в соседнем Эймсбери умерла.
Ранее родители погибшей Дон Стерджесс заявили, что власти Великобритании намеренно подвергли жителей Солсбери опасности, решив поселить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в этом городе.
Справка:
В начале марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. По версии британской королевской прокуратуры, на Скрипалей совершено покушение с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». Обвинение предъявлено двум гражданам России, которые в уголовном деле значатся как Александр Петров и Руслан Боширов. Их возможные настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига – назывались, а на принадлежность к Главному управлению Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) указывает множество косвенных признаков.
«Фонтанка» писала, что в деле мог принимать участие и третий агент - вероятный подельник подозреваемых в покушении на Скрипалей по непонятной причине задержался в Великобритании на некоторое время.