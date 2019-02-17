«Глупый трюк». На Солсберийском соборе неизвестные вывесили российский флаг

Российский флаг появился ненадолго на лесах вокруг Солсберийского собора 17 февраля.

Как передаёт BBC, флаг достаточно большой – около 10 м в длину и 7 м в ширину. Рабочие обнаружили его рано утром в воскресенье, но сразу убрали.

Местные жители были возмущены акцией. «Как смеет какой-то дурак неуважительно относиться к нашему городу. После всего, через что прошел этот город, это излишне», – написал Ли Мартин.

Депутат городского совета Джон Глен назвал это «глупым трюком» в свете прошлогоднего скандала с отравлением «Новичком».

Целями атаки были бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которые жили в Солсбери. 4 марта будет ровно год с попытки их отравления. Воздействию ядовитого вещества подверглись и другие люди. Женщина в соседнем Эймсбери умерла.

Ранее родители погибшей Дон Стерджесс заявили, что власти Великобритании намеренно подвергли жителей Солсбери опасности, решив поселить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в этом городе.