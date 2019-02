«Глупый трюк». На Солсберийском соборе неизвестные вывесили российский флаг

Российский флаг появился ненадолго на лесах вокруг Солсберийского собора 17 февраля.

Как передаёт BBC, флаг достаточно большой – около 10 м в длину и 7 м в ширину. Рабочие обнаружили его рано утром в воскресенье, но сразу убрали.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA