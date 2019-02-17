Криминалисты центрального СК выехали на место обрушения в ИТМО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата СК РФ в Санкт-Петербург. Они будут помогать в расследовании уголовного дела по факту обрушения перекрытий ремонтируемого здания Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом 17 февраля сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

Криминалистам предстоит установить все причины и условия, которые стали причиной обрушения перекрытий. Специалисты изучают техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении.

Напомним, по факту обрушения 16 февраля возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".