В Красносельском районе «Шкода» сбила бабушку. Женщину госпитализировали с тяжёлыми травмами

В Красносельском районе Санкт-Петербурга «Шкода» сбила пожилую женщину, а в Тосненском районе Ленобласти 17 февраля под колёса автомобиля той же марки попал мужчина. Обоих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, на пожилую женщину наехала машина во дворе дома по улице Маршала Захарова, 56. Инцидент произошёл в 13:50. Под колёса Skoda Octavia попала пешеход 1928 года рождения. Наезд совершил 53-летний мужчина.

Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

Обстоятельства ещё одного наезда на пешехода выясняют также в Тосненском районе Ленобласти. Там в 9:35 утра на 608-м километре автодороги «Россия» на нерегулируемом пешеходном переходе сбили мужчину 1982 года рождения. По случайному совпадению, наезд был совершён на автомобиле той же марки, что и в Санкт-Петербурге, – Skoda Octavia. За рулём был мужчина 1976 г.р.

По факту обоих ДТП проводится проверка.