Ещё два ТРК эвакуированы в Петербурге. В Мариинском театре обещают закончить проверку к вечерним спектаклям

Два торгово-развлекательных комплекса приостановили работу в Приморском районе Петербурга днём 17 февраля. Об эвакуации покупателей рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, посетителей ТРК «Гулливер» на Торфяной дороге и «Капитолий» на Коломяжском проспекте попросили прервать покупки и выйти на улицу.

Ранее из-за поступившего сообщения о заминировании эвакуировали зрителей и сотрудников Мариинского театра. В учреждении отметили, что билеты на сорванный спектакль можно будет вернуть в кассы в течение 10 дней. Вечерние спектакли в плане постараются сохранить.

«Проверку зданий Мариинского театра планируется завершить до начала запуска зрителей на вечерние спектакли. Режим безопасности на вечерних спектаклях будет усилен», — отметили в театре.

Сегодня также эвакуация прошла в больнице №26 на улице Костюшко, гипермаркете «О'кей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове.

Днём ранее предупреждения об угрозе взрыва пришли в 17 объектов, были эвакуированы в общей сложности 14 тысяч человек.