Происшествия
Надышалась пылью. Преподаватель ИТМО, которая спасла абитуриентов во время обрушения, отправилась в больницу
Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко, которая помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, на следующий день после ЧП отправилась в больницу с жалобами на лёгкие – женщина надышалась пылью.
– Еду в больницу. Надо понять, что у меня с лёгкими, – сказала Юлия корреспонденту «Фонтанки» 17 февраля.
Как писала «Фонтанка», в момент обрушения перекрытий, около 17:20, 16 февраля, Юлия занималась с группой из десяти человек. Занятия проходили в кабинете на пятом этаже. Во время лекции раздался оглушительный треск. Педагог не растерялась, позвонила в МЧС и скоординировала и успокоила паникующих. Благодаря чётким и профессиональным действиям сотрудницы университета удалось избежать человеческих жертв.
Справка:
Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5 этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.