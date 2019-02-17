Надышалась пылью. Преподаватель ИТМО, которая спасла абитуриентов во время обрушения, отправилась в больницу

Преподаватель русского языка Юлия Кальниченко, которая помогала своим ученикам эвакуироваться после обрушения перекрытий в здании университета ИТМО на улице Ломоносова, на следующий день после ЧП отправилась в больницу с жалобами на лёгкие – женщина надышалась пылью.

– Еду в больницу. Надо понять, что у меня с лёгкими, – сказала Юлия корреспонденту «Фонтанки» 17 февраля.

Как писала «Фонтанка», в момент обрушения перекрытий, около 17:20, 16 февраля, Юлия занималась с группой из десяти человек. Занятия проходили в кабинете на пятом этаже. Во время лекции раздался оглушительный треск. Педагог не растерялась, позвонила в МЧС и скоординировала и успокоила паникующих. Благодаря чётким и профессиональным действиям сотрудницы университета удалось избежать человеческих жертв.