«Меньше я зарабатывал только в «Буквоеде». Как живется петербургскому дворнику

Игнорирование жалоб о протечках, тотальная нехватка техники и несовершенство системы уборки городских дворов: «Фонтанка» помогла свежеиспеченному дворнику рассказать о том, как все устроено изнутри и что нужно изменить.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Всю зиму городская пресса пестрила заголовками, связанными с уборкой в Петербурге: отчеты чиновников, репортажи с добровольно-принудительных субботников и исследования о состоянии системы ЖКХ. «Фонтанка» поговорила с человеком, который в конце января 2019 года стал частью этой системы и устроился на работу дворником в один из государственных жилкомсервисов. По просьбе героя материала редакция не публикует данные, которые могут раскрыть его личность. Рассказ приводим от первого лица.

Как устроена работа дворника: за мной закреплен участок, на котором находится 5 домов (23 парадных) и мусорный контейнер. Моя территория – часть большого «квадрата», границы которого очерчены 4 улицами. С точки зрения геометрии это прямоугольник, но мы называем это «квадрат». Я должен обеспечить чистоту на дворовых территориях у этих домов. Также я должен чистить зону в радиусе метра от парадных, которые выходят на улицы.

На нашем «квадрате» кроме меня работают еще два дворника: мужчина восточной национальности 45 лет и русская женщина 40 лет. Объем работы у них примерно тот же. Нас контролирует техник – женщина лет 40 – 45. Она дает задания и проверяет то, как мы справляемся со своими обязанностями. За нас всех по «макушке» прилетает ей, но, несмотря на это, она не злобствует. Все мои коллеги с соседних «квадратов», с которыми я успел познакомиться, работают по той же схеме. Рабочая неделя – с понедельника по субботу, каждый день формально с 7:00 до 15:00, хотя по факту бывает по-разному. Зарплата — 23,4 тыс. рублей. Примерно по 100 рублей в час. Меньше я зарабатывал только в «Буквоеде», где подрабатывал несколько лет назад.

Дворник. Начало

Официально мой рабочий день начинается в 7 утра. Пока я приходил вовремя всего несколько раз, коллеги также стабильно опаздывают на 30 – 60 минут. Помню, как в мой первый рабочий день я уже в 6:50 стоял на улице и ждал инструкций. Наставник появился примерно к восьми.

Первые два пункта в графике дворника: очистка территории у мусорного контейнера и посыпание песком у всех парадных. Кроме этого, нужно посрывать рекламные объявления, пособирать брошенный мусор, выставить треноги с лентами. Это я должен успеть сделать до 8:00.

В действительности на это занятие мне требуется около 40 минут. Самое сложное – убрать у мусорного контейнера, потому что часто мусором завалена вся прилегающая к баку территория. Бывает, что мусоровозы долго не приезжают и запас отходов увеличивается. А иногда бездомные товарищи прикладывают чрезмерное усердие в поисках чего-то ценного и раскидывают содержимое контейнеров. В мои обязанности входит борьба с последствиями их археологических изысканий.

Некоторые мои коллеги по цеху используют этап с мусорками для допзаработка: например, мой сосед по квадрату собирает и сдает картон. Слышал, что можно собирать пластик, стекло, но сам этого не делаю.

То, что я опаздывал (и опаздываю), не значит, что не следил за чистотой территории и контейнеров. Просто занимался этим позднее, иногда вечером. Но все же планирую начать по-честному появляться в 7 утра, даже несмотря на регулярные опоздания коллег. Просто сложно было наладить режим. Самое серьезное мое опоздание – 9 утра. Примерно в это время как раз появляется техник. За опоздания уже не раз получал «втык». Уверен, что к семи утра выходит меньше половины дворников Петербурга.

После первого часа есть два варианта развития событий: либо приезд кровельщиков/техники, либо текущая работа по очистке территории.

Кровельщики и трактор

Когда была особенно жесткая ситуация с протечками крыш, жалобы поступали практически от каждого дома и высотники приезжали каждый день. Иногда с самого утра (9:00), а иногда ближе к середине дня (13:00). Их всегда приезжает по два человека на крышу. Если они приезжают, мы втроем бросаем все свои дела и идем в оцепление дома, на котором орудуют высотники.

Кровельщики — народ разношерстный. Есть опытные работяги, а есть ребята с минимальной подготовкой, найденные по объявлению. В один из дней два парня лет по 25 подлетели к нашему дому на старой разбитой Nexia со средней степенью тонированности. Из колонок — рэп. Они посмотрели на нас и, бросив «сейчас мы где-нибудь припаркуемся», исчезли еще минут на 15 – 20. В итоге работали они не очень хорошо. С профессионалами иметь дело куда приятнее.

За несколько дней до того, как я устроился дворником, знакомые предлагали мне выйти на очистку крыш. Предполагалось какое-то минимальное обучение и неплохие деньги (обещали 5 тысяч в день), но мне важно было устроиться официально, да и предлагающие быстро куда-то исчезли.

Была такая история. На один дом, в котором было пять жалоб на протечки, вышли кровельщики. Я стоят в оцеплении. Во-первых, чистили они не всю крышу, а только определенные участки. Когда они ушли, я убирал сброшенное, и ко мне подошла женщина лет 55. Одна из тех, кого можно назвать «божьим одуванчиком». Такие, как правило, очень мило и трогательно благодарят нас за работу. «От меня было три заявки на протечку. Именно над моей квартирой не убрали и оставили снежную кучу», – тоскливо сообщила она. Насколько я помню, кровельщики на этот дом больше не приезжали. Видимо, так и стекли оставшиеся сугробы к ней в квартиру. Насколько я понял, над её жилищем не счистили снег, потому что жалобы она подавала утром и они попросту не успели попасть в список для кровельщиков.

Большинство крыш все же чистили полностью. Сугробы на крышах оставляли тогда, когда был бум жалоб на протечки. Как я понял, они не чистили крыши целиком, чтобы успеть отработать все обращения. На моей памяти самое долгое — кровельщики работали до 5 часов. К этому времени уже и темнеет, и в принципе заканчивается рабочий день коммунальщиков.

Иногда приезжает трактор. В моем случае это были худшие дни, потому что тогда подвела погода: днем все подтаивало, а ночью замерзало. С техникой все просто: её направляют на самый толстый лед, там, где корка по 25 – 40 см. Мы в этот момент рядом, скидываем в ковш то, что не загребается. Был день, когда мы с трактором, наверное, 400 кг льда отдолбили. На следующее утро мышцы были забиты, как у провинившихся рабов на плантациях. Трактор сгребает все в кучи, которые потом вывозят "КамАЗы". Иногда ждем их по паре дней.

Один в поле воин

Когда нет техники или кровельщиков, то какого-то стандартного расписания нет. Есть обязанность содержать свою территорию в чистоте. Где-то снег подчистить, где-то лед отдолбить, где-то убрать разбросанный мусор. Мне досталась очень запущенная территория, поэтому пока приходится сложно. Думаю, что когда смогу навести полный порядок, то потом просто поддерживать его будет нетрудно.

Я ненавижу лед. Это самое сложное, что есть. Долбить его приходится палкой, которую по какой-то нелепости на работе называют ледорубом. Она весит меньше, чем бутылка воды 0,5 л. Сложно писать без нецензурной брани. Ею невозможно по-человечески продолбить лед толщиной в 25 – 40 см. Периодически мне удается перехватить тяжелый ледоруб у коллеги, но это не «штатный». Не знаю, откуда он его взял.

Чтобы было понятно: в солнечный день, когда лед немножко подтаял, тяжелым ледоколом 1 квадрат 25 – 30 см корки можно выдолбить за 5 минут. Если солнца нет, то минут за 15. А выданными палками (у них даже ручки, как у лыжных палок) я однажды стоял и долбил часа четыре. Результат был удручающим.

Помню, был случай. Стою воюю со льдом этой палочкой. Долблю уже второй час, дело идет очень плохо, лед побеждает. Безысходность накатила жуткая. Мои мучения увидел мужичок, который садился в машину. Он достал из багажника топор, подошел и помог мне. Несколько взмахов, мощных ударов – и все о'кей. Это было совсем несложно. Благодарен ему до сих пор.

В итоге я купил свой собственный инвентарь. Потратил чуть больше тысячи рублей. Хотел взять и свою соль (нам выдают песко-соляную смесь, но она очень слабо работает), однако не стал – после неё не растет ничего живого.

Люди часто подходят к нам, но, как правило, не помогают, а просят что-то предметно сделать. С одной стороны, просят вежливо и адекватно, но иногда это выглядит так, как будто они думают, что могут давать тебе указания. В общем, у меня двоякое ощущение. Именно прохожие удивили меня в работе дворником больше всего. Бывает, что за день 3 – 4 раза слышу «спасибо» от незнакомых людей. Они подходят и просто благодарят меня за то, чем я занимаюсь. На днях хотел стрельнуть у мужика сигарету, он 3 штуки мне дал.

Есть и другая категория жильцов. Те, кто считает, что именно ты виноват во всем. Как правило, это бабки (хотел написать «бабушки», но нет). Они еще издалека начинают что-то орать и вечно всем недовольны. Если честно, я их просто игнорирую. Когда их не замечаешь, они быстро отстают. Если вступаешь в разговор, то она просто начинает орать еще громче. Таких немного, но одна такая может написать на тебя 10 жалоб, причем совсем не адекватных. А каждую жалобу нужно «закрыть».

Есть и спокойные бабушки, которые дружелюбно просят где-то убрать, где-то посыпать песочком. Для меня обещания, данные им или другим жителям, очень важны. Если я пообещал бабуле, что до определенного момента в каком-то месте отдолблю лед, то сделаю это, даже если придется задержаться.

Обычно успеваю все сделать до 15:00, но иногда все же вынужден выходить за рамки графика: то жильцы на что-то пожалуются, то с техникой нужно подольше поработать. За переработки никак не платят. При этом нам еще повезло, у нас адекватный техник. Она и сама может помочь, а может и отпустить, даже если что-то чуть-чуть не доделал. Понимает, что последние недели были очень сложными. При этом ей за каждый наш косяк прилетает.

Как по мне, она слишком беспокойная. Будто учитель, который готовит своего ученика к ЕГЭ и переживает за него. Бывает, что она на меня ругается, но при этом я вижу, что она сама работает ледорубом. Не хочу говорить про неё плохо.

Что-то здесь не так

Система несовершенна, это абсолютно точно. Первое – инвентарь и техника. Если бы каждый житель вышел и работал нашим инструментом, то мало бы что изменилось. Очень не хватает техники, с тракторами было бы гораздо проще. Я понимаю, что управляющая компания у себя на балансе не может держать слишком много, все ведь нужно содержать, но какое-нибудь из городских ведомств могло бы создать адекватный парк, который работал бы по льготным ценам со всеми управляющими компаниями.

И еще момент: мне на работе выдали перчатки. Они довольно быстро пришли в негодный вид, просто потому что усердно пришлось работать ледорубом. И меня за это оштрафуют. При том что мои руки без перчаток буквально за несколько дней даже из-за минимального количества соли пришли в кошмарное состояние.

Второе: очень не хватает четкой и оперативной координации. Это не камень в огород нашего техника, я думаю, что так у всех в городе. Нужен человек, который будет мониторить ситуацию в районе и ранжировать «горячие» точки. Не хватает анализа текущего положения дел. Наша работа должна выстраиваться исходя из ряда факторов: уровень загрязнения, приезд техники, погода и жалобы жильцов. Вот, например, моя территория пребывала в ужасающем состоянии. Техник помогала мне, отправляла усиление в виде коллег с моего квадрата. При этом я знал, что коллеги из соседнего квадрата сидели без дела, потому что у них все было хорошо. Если бы им поступила команда прийти и помочь — это было бы разумно. Точно так же я готов был бы помочь им, если бы у меня все было в порядке.

Думаю, что можно было бы исправить ситуацию мобильным приложением. То есть дворник открывает его и видит карту территории. На карте благодаря работе квалифицированного операционного менеджера, который постоянно анализирует ситуацию, ранжируются зоны, требующие уборки. Сделал, сфотографировал, отправил. С помощью этого, кстати, можно было бы повысить и зарплату: сделал сверх норматива – получил дополнительные деньги. Многие и так «халтурят» по просьбе жильцов: то у машины нужно очистить, лед сбить на балконе и прочее. Платят от 500 рублей из собственного кармана. Эту опцию также можно было бы интегрировать в мобильное приложение.

Это, кстати, третья претензия к системе: думаю, что 23 тысячи за мою работу — это слишком мало. 40 тысяч рублей – это было бы очень хорошо. А если еще будет возможность дополнительно заработать, выполняя какие-то задания, то будет просто шикарно.

Думаю, что правильно было бы всем руководителям и чиновникам из блока ЖКХ хотя бы раз в год устраивать недельные стажировки в статусе дворника или техника. Просто чтобы они изнутри увидели, как все работает.

Откровения дворника выслушал Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»