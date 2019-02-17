На стройке ЖК «Биография» на Пионерской рухнула часть опалубки

читатель "Фонтанки"

В Петроградском районе Петербурга в ходе реконструкции малого корпуса ЖК «Биография» произошло частичное обрушение опалубки. В ходе инцидента никто не пострадал, рассказал представитель застройщика ООО «Петровское наследие».

Как стало известно «Фонтанке», с нештатной ситуацией строители столкнулись около 20.00 16 февраля. В ходе заливки перекрытия над третьим этажом произошло частичное обрушение опалубки. Пострадавших нет.

Причиной поломки мог стать дефект одного из опорных брусков опалубки, в настоящее время эта версия уточняется. Последствия инцидента были устранены в течение часа, утверждает застройщик.

В компании уверяют, что на сроках строительства объекта происшествие не отразится.

Жилой комплекс «Биография» возводит ООО «Петровское наследие» – структура холдинга RBI. ЖК состоит из двух корпусов. Малый корпус выходит на Разночинную улицу и представляет собой реконструкцию двухэтажного дома с мансардой и четырехэтажного флигеля с сохранением исторических фасадов. Большой корпус – здание переменной высоты в 7 и 8 этажей. Всего комплекс рассчитан на 134 квартиры.