В Петербурге ненадолго похолодает, снег придёт во вторник

В Петербурге новая неделя начнётся с похолодания.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в ночь на понедельник, 18 февраля, столбик термометра опустится до минус 6 – 8 градусов, местами, преимущественно в окрестностях, – до минус 11 градусов Цельсия. Днём синоптики обещают 1 – 3 градуса ниже нуля.

Днём будет дуть умеренный юго-западный ветер, 3 – 8 м/с, к вечеру ожидается усиление до 11 м/с.

Во вторник, 19 февраля, в Петербург вновь придёт снег, мокрый. Днём позже метеорологи прогнозируют метель с сильными порывами ветра.

Автомобилистов предупреждают о гололедице на дорогах.