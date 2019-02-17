Происшествия
Автобусная поездка в Петербург закончилась поножовщиной. Один из пассажиров убит
Поездка из Псковской области в Петербург привела к трагедии. В салоне автобуса погиб от ножа пассажир.
Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, накануне около 17.00 на Киевском шоссе в салоне автобуса, следовавшего из Себежа в Петербург, повздорили двое пассажиров. Конфликт быстро набрал силу, 49-летний житель Вологодской области ударил ножом своего оппонента. Ранение для 42-летнего пострадавшего оказалось смертельным.
Агрессора задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».