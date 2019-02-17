Медведев назвал «неверной трактовкой» планы по изъятию сверхдоходов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в программе НТВ «Итоги недели», что «никто не обещал» изымать у бизнеса сверхдоходы на реализацию нацпроектов. По словам главы кабмина, это «неверная трактовка», пишет «Коммерсантъ».

«Бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес», – сказал Медведев.

Напомним, летом 2018 года помощник президента Андрей Белоусов предлагал перенаправить сверхдоходы горно-металлургических и химических компаний в размере более 500 млрд руб. на исполнение майских указов Владимира Путина. Инициатива переродилась в рабочую группу для обсуждения инвестиций компаний в важные для экономики проекты. Ее возглавил руководитель РСПП Александр Шохин и первый вице-премьер Антон Силуанов.