Анонимки с угрозой взрыва могут оставить петербуржцев без Брамса и «Жизели»

В адрес администрации Мариинского театра поступило анонимное сообщение о заминировании 17 февраля. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе учреждения.

«Были приняты срочные меры по обеспечению безопасности. Зрители и сотрудники эвакуируются. Состоятся ли вечерние спектакли, будет зависеть от результатов работы и выводов правоохранительных органов», — отметили в театре.

Сегодня вечером в театре запланированы концерт «Брамс. Немецкий Реквием», балет «Симфония в трех движениях. Глина. Дивертисмент короля» и балет «Жизель».

Кроме Мариинского театра, эвакуация прошла в больнице №26 на улице Костюшко, гипермаркете «О'кей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове.