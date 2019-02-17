МЧС: Площадь обрушения в корпусе ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров

Общая площадь обрушения в здании университета ИТМО на улице Ломоносова составила 885 квадратных метров. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

В ведомстве отметили, что к разбору завалов ещё не приступали. Сейчас на место прибыл кран, с помощью которого будут извлекать обломки.

Ранее «Фонтанка» показывала, как выглядит здание ИТМО после обрушения перекрытий изнутри. С утра сотрудники МЧС укрепляли корпус распорками. Угрозы обрушения здания нет.