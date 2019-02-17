Происшествия
МЧС: Площадь обрушения в корпусе ИТМО в Петербурге составила 885 квадратных метров
Общая площадь обрушения в здании университета ИТМО на улице Ломоносова составила 885 квадратных метров. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.
В ведомстве отметили, что к разбору завалов ещё не приступали. Сейчас на место прибыл кран, с помощью которого будут извлекать обломки.
Ранее «Фонтанка» показывала, как выглядит здание ИТМО после обрушения перекрытий изнутри. С утра сотрудники МЧС укрепляли корпус распорками. Угрозы обрушения здания нет.
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Справка:
Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5 этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.