Эвакуации в Петербурге продолжаются. На выход отправились посетители ТЦ, гипермаркета, пациенты больницы и зрители Мариинки

Волна массовых эвакуаций продолжается в Петербурге 17 февраля. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

По словам горожан, на выход отправились посетители больницы №26 на улице Костюшко. Проверять помещение медицинского учреждения будут специалисты ОМОН. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе Росгвардии по городу и Ленобласти.

Очевидцы также пишут об эвакуации в новом корпусе Мариинского театра. «Сотрудник Мариинки сказал, что получено сообщение о заминировании. Спектакль отменили. Билеты вернуть пока невозможно. Обещали, что спектакль перенесут на ближайшие дни», — пишут горожане.

Временно приостановили работу гипермаркет «О'кей» на Богатырском проспекте и ТРК «Шкиперский молл» на Васильевском острове.