«Иначе придётся отпустить их». Трамп попросил Евросоюз «забрать» 800 своих боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп в своём «Твиттере» попросил страны Европы забрать пленённых союзными войсками в Сирии членов террористической организации ИГ (запрещена в России). В противном случае террористы могут оказаться на свободе.

«Соединённые Штаты просят Великобританию, Францию, Германию и другие страны – члены Евросоюза забрать более 800 боевиков ИГ, которых мы поймали в Сирии и привлекли к суду», – написал Трамп. Лидер США заявил о победе над халифатом, но намекнул, что развитие событий может быть другим, если американцам «придётся отпустить их».

«США не хотят наблюдать, как эти бойцы ИГИЛ проникают в Европу, куда они, как ожидается, направятся. Мы делаем так много и тратим так много времени, чтобы другие могли сделать шаг вперед и выполнить работу, которые они в состоянии сделать», – добавил Трамп.

Как пишет РБК со ссылкой на Reuters, эксперты полагают, что курды не смогут или не захотят держать заключенных под стражей. Это повышает риски того, что боевики ИГ снова возьмут в руки оружие. США предпочитают отдавать пленников странам, откуда они изначально пришли. Но большинство иностранных правительств неохотно делают это.