Фото и видео дня: «Фонтанка» показывает обрушившееся здание ИТМО изнутри

Справка:

Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5 этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.