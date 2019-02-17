Происшествия
Фото и видео дня: «Фонтанка» показывает обрушившееся здание ИТМО изнутри
Обрушение перекрытий с пятого по первый этаж в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова запечатлел фотограф «Фонтанки» 17 февраля.
Сегодня службы приступят к разбору завалов на улице Ломоносова. Сотрудники МЧС укрепляют здание распорками. На месте работают 53 специалиста и 17 машин.
Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что для разбора завалов, возможно, будут использовать строительный кран. Единственной версией обрушения перекрытий в здании ИТМО считается нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Справка:
Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5 этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.