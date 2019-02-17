СПЧ надеется на Беглова в вопросе согласования митинга памяти Немцова

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов выразил обеспокоенность в связи с отказом администрации Санкт-Петербурга в согласовании проведения шествия и митинга в память о политике Борисе Немцове. В СПЧ надеются, что в вопросе согласования акции посодействует врио губернатора Беглов и акция всё же состоится. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте организации 16 февраля.

«Мы неоднократно подчёркивали, в том числе в докладах на имя главы государства, что лучший способ борьбы с несанкционированными публичными акциями – это их согласование. В прошлом году об этом шла речь и в Санкт-Петербурге, в ходе выездного заседания Совета. Тогда временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил нас, что в самое ближайшее время будут изменены городские правила проведения митингов и демонстраций с тем, чтобы петербужцы могли без всяких проблем реализовывать своё конституционное право на свободу собраний. Я знаю Александра Беглова как человека слова. И это даёт мне основания надеяться, что вопрос о согласовании митинга памяти Бориса Немцова будет урегулирован в духе компромисса с организаторами мероприятия», – заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Об отказе Смольного согласовать запланированный на 25 февраля митинг памяти оппозиционера Бориса Немцова стало известно 15 февраля. Председатель организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров заявил, что организаторы будут обжаловать это решение. По словам депутата ЗакСа Бориса Вишневского, все варианты маршрутов были отклонены, Смольный предложил организаторам для проведения акции Полюстровский парк.

Это первый раз с момента вступления в должность врио губернатора Петербурга Александра Беглова, когда городское правительство отказало оппозиции в согласовании массовой акции.