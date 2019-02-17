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Власть
17.02.2019 11:34
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СМИ: Жители Гаити требуют отставки президента и призывают на помощь Россию, Китай и Венесуэлу

Во время протестных акций на Гаити местные жители, которые выступают против своего президента Жовенеля Моиза и коррупции, обратились к России за помощью, сообщает РБК 17 февраля со ссылкой на газету La Croix и агентство AFP.

Митинг в городе Порт-о-Пренс прошёл 15 февраля и собрал около 200 участников. Корреспондент французского агентства рассказал, что протестующие сожгли флаг США и скандировали лозунг: «Долой американцев, да здравствует Путин!» Один из демонстрантов заявил, что у Штатов в руках слишком много влияния.

«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай присмотреться к нищете, в которой мы здесь живем», — сказал он.

Митинг закончился столкновениями с полицией, протестующих разогнали слезоточивым газом.

По данным СМИ, первый митинг в столице Гаити с требованием отставки президента из-за экономического спада и коррупции прошёл 7 февраля, с начала акций погибли семь человек. Жовенель Моиз отказался уходить в отставку.

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