Челябинская воспитательница забыла двухлетнего ребенка на улице

Следователи начали проверку после информации о том, что воспитательница одного из детских садов Озерска Челябинской области забыла на уличной веранде ребенка и ушла. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

В СУСК России по Челябинской области заявили, что проверка началась после того, как об этом инциденте написали в СМИ.

По предварительным данным, местная воспитательница после прогулки забыла на закрытой уличной веранде одного малыша. Плач двухлетнего ребенка услышала проходившая мимо женщина и забила тревогу.

В настоящее время следователи проверяют достоверность этой информации.