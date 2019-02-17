Петербург минировали именем президента с любовью. За день эвакуировали 14 тысяч человек

Массовая волна «минирований» в Петербурге коснулась 14 тысяч человек. В общей сложности 16 учреждений объявили эвакуацию из-за ложного письма о заложенной бомбе 16 февраля.

Как стало известно «Фонтанке» 17 февраля, накануне в 17 учреждений поступили письма с угрозой взрыва. Всего на улицу вывели 13 927 человек. Экстренные службы проверили 10 ТЦ, один музей, два учебных заведения, здание городского суда и 3 иных объекта. С территории строящегося объекта «Лахта-центр» эвакуация не проводилась. Взрывчатых веществ нигде не нашли.

«Минёры» подписывались именем Владимира Путина. В названии электронной почты фамилия Путин, написанная латиницей, соседствовала с английским словом «love». Послания приходили с 10.20 до 15.45 с трёх адресов.

«Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Готовы вспомнить зимнюю вишню? Желаем попасть в рай! Сегодня у Вас это получится. С уважением, Владимир Владимирович Путин», — говорилось в сообщении.