В России разрабатывают микробеспилотник для разведки, который войдёт в «комплект солдата будущего»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка нового поколения «Ратник». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

По словам индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова, это «умная» система воздушной разведки на базе сверхлегкого летательного аппарата, которая станет частью третьего поколения боевой экипировки «Ратник». Он добавил, что это станет возможным благодаря технологии позиционирования и управления, которая позволит подразделениям вести разведку даже в случае противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

В агентстве уточнили, что микробеспилотник будет использоваться для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений.

Также РБК передаёт, что концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Завтра, 18 февраля, на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби его официально презентует глава «Ростеха» Сергей Чемезов.