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Технологии
17.02.2019 10:49
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В России разрабатывают микробеспилотник для разведки, который войдёт в «комплект солдата будущего»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения начал разработку микробеспилотника, которым будет оснащаться боевая экипировка нового поколения «Ратник». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

По словам индустриального директора Ростеха Сергея Абрамова, это «умная» система воздушной разведки на базе сверхлегкого летательного аппарата, которая станет частью третьего поколения боевой экипировки «Ратник». Он добавил, что это станет возможным благодаря технологии позиционирования и управления, которая позволит подразделениям вести разведку даже в случае противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

В агентстве уточнили, что микробеспилотник будет использоваться для ведения оперативной воздушной разведки в интересах тактических подразделений.

Также РБК передаёт, что концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Завтра, 18 февраля, на международной выставке вооружений и военной техники IDEX в Абу-Даби его официально презентует глава «Ростеха» Сергей Чемезов. 

Справка:

«Ратник» — российская боевая экипировка военнослужащего, именуемая также «комплект солдата будущего». Является частью общего проекта повышения боевой эффективности и выживаемости на поле боя отдельно взятого солдата за счёт использования новейших научных достижений в области бронематериалов, навигации, систем ночного видения, отслеживания психофизиологического состояния военнослужащего. «Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, средств наблюдения и прицеливания, оружия и боеприпасов.

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