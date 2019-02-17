Происшествия
Спасатели укрепляют распорками здание ИТМО. К разбору завалов ещё не приступали
Спасатели устанавливают удерживающие распорки в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.
По данным ведомства, угрозы обрушения нет. Сейчас перед зданием расчищается площадка для техники, которую будут использовать для разбора завалов. На месте работают 53 специалиста и 17 машин.
Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что для разбора завалов, возможно, будут использовать строительный кран. Единственной версией обрушения перекрытий в здании ИТМО считается нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Справка:
Крыша корпуса ИТМО на Ломоносова, 9, провалилась в 17:19. Во время проведения ремонтных работ в разноуровневом 2 – 5-этажном здании произошло обрушение кровли и деревянных перекрытий с 5-го по 1-й этажи. В этот момент в образовательном учреждении проводились занятия. Из здания были эвакуированы 86 человек, 26 из них – по пожарной автолестнице через оконный проем 5 этажа. По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.