Спасатели укрепляют распорками здание ИТМО. К разбору завалов ещё не приступали

Спасатели устанавливают удерживающие распорки в корпусе университета ИТМО на улице Ломоносова 17 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

По данным ведомства, угрозы обрушения нет. Сейчас перед зданием расчищается площадка для техники, которую будут использовать для разбора завалов. На месте работают 53 специалиста и 17 машин.

Ранее врио губернатора Александр Беглов заявил, что для разбора завалов, возможно, будут использовать строительный кран. Единственной версией обрушения перекрытий в здании ИТМО считается нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.