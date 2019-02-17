В Выборгском районе на семиклассницу обрушилась наледь с крыши. У неё подозрение на перелом позвоночника

Тринадцатилетняя петербурженка тяжело пострадала от упавшей с крыши дома глыбы льда на севере Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", инцидент произошёл около 17 часов 16 февраля. Наледь настигла семиклассницу у дома 14, корпус 4, по Юкковскому шоссе, но девочка сумела добраться до своей квартиры.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 17 февраля сообщили, что подростка госпитализировали за полночь в состоянии средней степени тяжести с подозрением на компрессионный переломом позвоночника и ушибом поясничной области.

Полиция проводит проверку.