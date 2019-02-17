Пожар в расселённой шестиэтажке в Адмиралтейском районе тушили 75 пожарных

Крупный пожар разгорелся в Адмиралтейском районе в ночь на 17 февраля. На улице Шкапина, 42, горел расселённый шестиэтажный дом. Сведения о пострадавших не поступали, сообщили в МЧС по Санкт-Петербургу.

На борьбу с огнём было брошено 15 единиц техники и 75 сотрудников МЧС.

По данным ведомства, площадь горения составила 200 квадратных метров, после часа усилий пожарных ранг был повышен до № 2, к шести утра его снизили до № 1.