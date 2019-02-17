Происшествия
Александр Беглов: Иностранные студенты ИТМО были в шоке. Их жизни спасла оперативность
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в разговоре с журналистами отметил оперативность реакции сотрудников МЧС на обрушение части корпуса ИТМО на Ломоносовской улице.
«В провалы на пятом этаже могли упасть люди, они были в полушоковом состоянии, особенно иностранцы, которые плохо владеют русским языком. Они были в шоке. Пожарные поднялись на пятый этаж. Конечно, студентам было страшно с такой высоты спускаться по лестнице, но их сопровождали два спасателя. Оперативность спасла жизнь многих студентов», – сказал Беглов.
Справка:
Напомним, кровля здания вуза обрушилась 16 февраля, провал образовался с пятого по первый этаж. В это время шли занятия. По последним данным, эвакуировано 86 человек, пострадавших и погибших нет.
По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.