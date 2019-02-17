Александр Беглов: Иностранные студенты ИТМО были в шоке. Их жизни спасла оперативность

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Напомним, кровля здания вуза обрушилась 16 февраля, провал образовался с пятого по первый этаж. В это время шли занятия. По последним данным, эвакуировано 86 человек, пострадавших и погибших нет.

По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.