Министр МЧС Евгений Зиничев: Людей под завалами быть не должно. Но не исключаем момент случайности

Министр МЧС РФ Евгений Зиничев по итогам визита на место обрушения корпуса ИТМО на Ломоносовской улице, заявил журналистам, что и городские власти, и федеральные, отработали как положено.

«Сейчас, как только Следственный комитет завершит свою работу, приступает к работе уже мы. Изначально укрепляем перекрытия опорами. Снимаем угрожающие, висящие конструкции», – рассказал Зиничев.

Он отметил, что людей под завалами быть не должно. Но не исключен момент случайности. Пока, по итогам всех событий, пострадавших нет.