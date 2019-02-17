Происшествия
Министр МЧС Евгений Зиничев: Людей под завалами быть не должно. Но не исключаем момент случайности
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев по итогам визита на место обрушения корпуса ИТМО на Ломоносовской улице, заявил журналистам, что и городские власти, и федеральные, отработали как положено.
«Сейчас, как только Следственный комитет завершит свою работу, приступает к работе уже мы. Изначально укрепляем перекрытия опорами. Снимаем угрожающие, висящие конструкции», – рассказал Зиничев.
Он отметил, что людей под завалами быть не должно. Но не исключен момент случайности. Пока, по итогам всех событий, пострадавших нет.
Справка:
Напомним, кровля здания вуза обрушилась 16 февраля, провал образовался с пятого по первый этаж. В это время шли занятия. По последним данным, эвакуировано 86 человек, пострадавших и погибших нет.
По факту обвала возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. По версии экспертов, рабочие неправильно складировали тяжёлые стройматериалы в ходе ремонтных работ.